Депутат Рады Скороход: на Украине установился тоталитарный режим

Анна Скороход заявила, что "все правоохранительные органы, в том числе и генеральный прокурор, можно сказать, принадлежат трем людям в стране"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход после недавнего подписания Владимиром Зеленским закона, фактически ликвидирующего независимость антикоррупционных служб, заявила, что на Украине установился тоталитарный режим.

"Проблема Украины заключается именно в том, что у нас сейчас, знаете, такая автократия и полный тоталитарный режим, когда вся власть сконцентрирована в одних руках и когда все правоохранительные органы, в том числе и генеральный прокурор, можно сказать, принадлежат трем людям в стране", - сказала она в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.

Сам конфликт вокруг полномочий и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - это, как она выразилась, "мелкое решалово своих вопросов".

"Вы знаете, между СБУ и НАБУ началась такая <...> гласная война и на сегодняшнем этапе все-таки сторона СБУ была поддержана теми, кто имеет власть в этой стране", - добавила она. По ее мнению, СБУ поддержали Владимир Зеленский, Андрей Ермак и заместитель руководителя офиса Зеленского Олег Татаров - люди, которые "имеют власть".

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.