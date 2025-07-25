Как отметил американский политический обозреватель и радиоведущий, "несколько месяцев назад генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "Украина побеждает в войне, но линия фронта движется в неправильном направлении"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский потерял рычаги влияния на ситуацию на поле боя и внутри Украины, продолжая участвовать в конфликте, в котором его страна терпит поражение. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл, комментируя итоги прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров.

"Я считаю положительным тот факт, что переговоры продолжаются, даже если они пока не привели к разрешению [конфликта]. Нет гарантии, что переговоры приведут к мирному урегулированию, но отказ от них точно исключает такую возможность", - сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По словам собеседника агентства, становится "все более очевидным", что у Владимира Зеленского "нет достаточных рычагов влияния - ни на поле боя, ни во внутренней политике, ни в экономических, политических или военных отношениях с союзниками в Западной Европе и США, чтобы действительно положить конец конфликту".

"Трудно понять, почему США, Западная Европа, НАТО и Зеленский отказываются признать реалии на поле боя и продолжают настаивать на расширении НАТО и продолжении конфликта, который становится [для них] все более кровопролитным и заведомо проигрышным", - добавил Джилл.

Как отметил американский эксперт, "несколько месяцев назад генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "Украина побеждает в войне, но линия фронта движется в неправильном направлении". "Это, пожалуй, одно из самых абсурдных заявлений, когда-либо прозвучавших из уст мирового лидера. Его превосходят разве что те западные политики, которые утверждают, что Россия полностью увязла [в конфликте] на Украине и не добивается успехов, но в то же время говорят, что российское "вторжение" во Францию, Германию, Великобританию и остальные страны НАТО неизбежно", - добавил он.

По его мнению, такие противоречивые высказывания представителей западных стран "не способствуют ни переговорам о мире, ни признанию реального положения дел".

Переговоры РФ и Украины

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров состоялся также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.