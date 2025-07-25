Анна Скороход также отметила, что протестующие не понимают сути указанного выше закона и против чего протестуют

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход выразила мнение, что митинги, вспыхнувшие на Украине после подписания Владимиром Зеленским закона, фактически ликвидирующего независимость антикоррупционных служб, не являются стихийными, а кем-то координируются.

"Вы видели, чтобы выходили и собирались люди на такие митинги против насильственной мобилизации, за демобилизацию и т.д. На это тоже нужно обращать внимание <...> то, что людей уничтожают, их не волнует, а то, что по большому счету глобально ни на что не влияет, очень волнует нашу молодежь, либо кого-то волнует, кто нашу молодежь умело координирует и собирает", - сказала она в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.

Политик также отметила, что протестующие не понимают сути указанного выше закона и против чего протестуют. "Я вам сказала, как я с пятью человеками поговорила, и из пяти человек никто не ответил на вопрос, о чем же вообще закон и что происходит", - добавила она. Скороход уверена, что "есть определенные кураторы", которые имеют влияние "на определенный круг молодежи" и "умудряются их собирать на такие митинги". Депутат не уточнила, кто именно может координировать протесты.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.