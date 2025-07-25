Президент США счел, что движение "хочет умереть"

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС не хотело заключать сделку о прекращении огня.

"ХАМАС на самом деле не хотел заключать сделку. Я думаю, они хотят умереть", - сказал он во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Не забывайте, что мы освободили многих заложников, и теперь у нас остались последние заложники, а они (боевики ХАМАС - прим. ТАСС) знают, что происходит после того, как вы освободите последних заложников. В общем, из-за этого они и не захотели заключать сделку", - отметил американский лидер.

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из столицы Катара, где проходят переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в свою очередь написал в социальной сети X, что США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". По его словам, Вашингтон рассмотрит альтернативные способы освобождения удерживаемых в анклаве израильских заложников.