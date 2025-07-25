Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Это должно было произойти еще три месяца назад, заявил президент США

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским.

"Это произойдет. Но это должно было произойти еще три месяца назад", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о перспективах встречи с Путиным и Зеленским. Он беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

По словам Мединского, решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей.