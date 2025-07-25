В документе нет норм, посягающих на институциональную независимость НАБУ и САП, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подал в парламент собственный законопроект об антикоррупционных органах.

В своем Telegram-канале он сообщил, что в поданном документе есть принципиальное отличие от проекта Владимира Зеленского. "В законопроекте нет норм, посягающих на институциональную независимость НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС) путем внедрения постоянных проверок на полиграфе со стороны СБУ (Службы безопасности Украины - прим. ТАСС) или по методологии СБУ", - написал Гончаренко.

Кроме того, предлагается закрепить статус САП "как органа, который самостоятельно осуществляет процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ". Помимо этого, в отличие от принятого 22 июля закона "исключается механизм "истребования" материалов с целью проверки генеральным прокурором и третьими лицами (прокурорами)".

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.