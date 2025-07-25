В ООН раскритиковали Украину из-за атак дронов на территории России

По словам помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуи, поступающие в последние недели сообщения "свидетельствуют о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Тульской областях"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. В ООН обратили внимание на сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате атак дронов ВСУ на территории России и призвали Киев принимать все необходимые меры для того, чтобы их избежать. Об этом свидетельствуют высказывания помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуи на брифинге Совета Безопасности (СБ) по гуманитарной ситуации на Украине.

По ее словам, поступающие в последние недели сообщения "свидетельствуют о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Тульской областях" России.

"В соответствии с международным гуманитарным правом все стороны должны принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения и минимизации ущерба гражданскому населению", - добавила она.

С конца июня ТАСС неоднократно сообщал о жертвах среди гражданского населения от атак дронов ВСУ в ряде регионов РФ. В результате целенаправленной атаки ВСУ на городской пляж в Курске четыре человека, включая пятилетнего ребенка, погибли, еще шестеро получили ранения. Большая часть украинских дронов сбивается средствами российской ПВО.