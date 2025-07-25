Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан также выразил обеспокоенность недавней эскалацией в зоне конфликта

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Китай не начинал украинский конфликт и не является его стороной, поэтому США следует прекратить перекладывать вину и создавать конфронтацию. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по запросу ряда стран Запада.

"Китай не начинал украинский кризис и не является его стороной. Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников. Мы призываем США прекратить перекладывать вину в украинском вопросе или создавать конфронтацию, а вместо этого играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам", - сказал он в ответ на заявление американского представителя.

Дипломат также выразил обеспокоенность недавней эскалацией в зоне конфликта. Он подчеркнул, что Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и призвал Москву и Киев проявить политическую волю и гибкость. Он напомнил, что Китай "всегда занимал объективную и беспристрастную позицию" и совместно с Бразилией и другими странами глобального Юга инициировал создание платформы "Друзья мира" для содействия прекращению огня.