Президент США считает, что частичный иммунитет бывших глав государств от юридического преследования поможет Бараку Обаме, но "не поможет людям, окружающим его"

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что экс-глава государства Барак Обама совершил преступление в ситуации с распространением демократами заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

"Он совершил преступление, на этот счет нет никаких вопросов", - заявил Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома. У него поинтересовались, поможет ли Обаме частичный иммунитет бывших глав государств от юридического преследования, наличие которого у Трампа в 2024 году подтвердил Верховный суд США.

"Это, вероятно, очень поможет ему, но не поможет людям, окружающим его", - отметил глава американской администрации. "У него есть иммунитет, и это, вероятно, поможет [избежать преследования]", - подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщил телеканал Fox News со ссылкой на отчет спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от 2020 года, рассекреченный по инициативе директора Национальной разведки Тулси Габбард, Обама поручил спецслужбам включить в доклад 2017 года утверждения о том, что РФ отдавала Трампу предпочтение на президентских выборах 2016 года.

По данным телеканала, у авторов доклада не было свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в США. Как установили законодатели, сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сообщали занимавшему тогда пост директора спецслужбы Джону Бреннану, что у них "нет прямых указаний на то, что [лидер РФ Владимир] Путин хотел победы [на президентских выборах в США Дональда] Трампа". Однако доклад был составлен "по заказу президента", его подготовка сопровождалась "необычными указаниями" со стороны Обамы и его приближенных.

Признания ЦРУ

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете, в частности, отмечается, что в том числе с подачи Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила", опубликованное американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между РФ и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса США за закрытыми дверями утверждал обратное.

Американские спецслужбы в 2016 году инкриминировали России вмешательство в избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.