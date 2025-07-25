Внешнеполитический эксперт СДПГ подчеркнул, что для Германии признание Палестины не обязательно должно стоять на пути к урегулированию конфликта на основе двух государств

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт СДПГ Адис Ахметович считает, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о признании государственности Палестины является "понятным шагом с точки зрения французской внешней политики".

"Заявление президента Макрона о признании Палестины как государства является понятным шагом с точки зрения внешней политики Франции", - заявил Ахметович агентству DPA. При этом он подчеркнул, что для Германии признание Палестины в качестве государства не обязательно должно стоять на пути к урегулированию конфликта на основе двух государств. Таким образом, его слова отличаются от позиции, оглашенной правительством ФРГ.

Ранее в пятницу официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что власти ФРГ не собираются в краткосрочной перспективе признавать Государство Палестина.

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его мнению, "сейчас главное - немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению". Он также выступил за демилитаризацию палестинского радикального движения ХАМАС, обеспечение безопасности и восстановления Газы. По мнению Макрона, необходимо гарантировать жизнеспособность Государству Палестина и "позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести вклад в безопасность всех народов Ближнего Востока".