БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, если получит гарантии по вступлению в сообщество, заявил министр по делам европейской интеграции страны Неманья Старович в интервью австрийскому агентству APA.
По его словам, Белград может присоединиться к введению мер, "если членство в ЕС будет в обозримом будущем", то есть за несколько месяцев до даты вступления в сообщество. Старович заявил, что на данный момент Сербия выступает против антироссийских санкций, так как "они совершенно не затронут Россию, но нанесут огромный ущерб сербской экономике".
Министр пояснил в интервью, что это связано с "отсутствием защиты", которая может быть обеспечена при членстве страны в Евросоюзе. При этом он также подчеркнул, что Сербия поддерживает возможное вступление Украины в ЕС.