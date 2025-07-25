При этом министр по делам европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что страна выступает против антироссийских рестрикций, так как "они совершенно не затронут Россию, но нанесут огромный ущерб сербской экономике"

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, если получит гарантии по вступлению в сообщество, заявил министр по делам европейской интеграции страны Неманья Старович в интервью австрийскому агентству APA.

По его словам, Белград может присоединиться к введению мер, "если членство в ЕС будет в обозримом будущем", то есть за несколько месяцев до даты вступления в сообщество. Старович заявил, что на данный момент Сербия выступает против антироссийских санкций, так как "они совершенно не затронут Россию, но нанесут огромный ущерб сербской экономике".

Министр пояснил в интервью, что это связано с "отсутствием защиты", которая может быть обеспечена при членстве страны в Евросоюзе. При этом он также подчеркнул, что Сербия поддерживает возможное вступление Украины в ЕС.