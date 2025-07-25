Глава МККК резко раскритиковала действия Израиля в Газе

Мирьяна Сполярич заявила, что мирное население Газы "безжалостно убивают во время боевых действий и при попытках добыть продовольствие"

ЖЕНЕВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич резко высказалась в отношении последствий действий Израиля в секторе Газа.

"То, что происходит в Газе, не имеет оправдания. Страдание людей и унижение человеческого достоинства давно перешли все допустимые нормы - как правовые, так и моральные", - приводит ее слова пресс-служба организации. По оценке Сполярич, мирное население Газы "безжалостно убивают во время боевых действий и при попытках добыть продовольствие". Она призвала мировое сообщество немедленно положить конец этой трагедии.

"Любые политические колебания, любая попытка оправдать ужасы, творимые на глазах всего мира, будут навсегда осуждены как коллективная неспособность сохранить человечность в условиях войны", - добавила глава МККК.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, решением Израиля закрыты все контрольно-пропускные пункты. В мае в качестве альтернативы еврейское государство при поддержке США подготовило новую схему, предполагающую передачу Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) фактически монопольных прав на организацию центров распределения продуктов питания и товаров первой необходимости.

Международные и правозащитные организации регулярно сообщают об убийствах гражданского населения при попытках получить продовольственную помощь в пунктах GHF. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 21 июля 1 054 человека были убиты в Газе израильскими военными при попытке получить продовольственную помощь.