Президент США призвал "остановить ужасное вторжение, которое происходит во многих странах ЕС"

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал Европу ради самосохранения остановить вторжение незаконных мигрантов.

"По поводу иммиграции - вам необходимо взять себя в руки. У вас больше не останется Европы. Вы должны взять себя в руки", - сказал он во время общения с журналистами в аэропорту после прибытия в Шотландию.

"Мы избавились от многих плохих людей, которые приехали [в США] при [администрации 46-го президента США Джо] Байдена", - продолжил Трамп. "Но вы позволяете этому происходить в ваших странах, и вы должны остановить ужасное вторжение, которое происходит во многих странах Европы. <…> Эта иммиграция убивает Европу", - резюмировал президент.

Как сообщил Белый дом, с 25 по 29 июля Трамп посетит Шотландию. Президент США планирует провести встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении отправится в Шотландию, чтобы 27 июля встретиться с Трампом для обсуждения торговых пошлин.