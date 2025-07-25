Руководитель единого штаба войсковой атаман Черноморского казачьего войска, председатель международной общественной организации "Доброволец" Вадим Мироненко сказал, что существуют сложности с перевозкой бутилированной воды через границу

СУХУМ, 26 июля. /ТАСС/. Заседание единого штаба помощи и поддержки Донбасса в Республике Абхазия состоялось в Общественной палате республики. Обсудили возможность оказания гуманитарной помощи пожилым жителям Донбасса, которые испытывают трудности с питьевой водой, сообщила пресс-служба штаба.

"Роль гражданского общества, молодежи, соотечественников и общественных организаций Республики Абхазия в развитии взаимоотношений Абхазии с Донбассом и вклад добровольцев в военном конфликте на Украине по защите Русского мира и волонтеров в оказании гуманитарной помощи жителям новых регионов России обсуждались в Общественной палате Абхазии на заседании единого штаба помощи и поддержки Донбасса. Отмечалось, что одной из основных проблем на Донбассе на данный момент является нехватка питьевой воды, и Абхазия с ее богатыми водными ресурсами может помочь в этом вопросе, особенно пожилым людям", - говорится в сообщении.

Руководитель единого штаба войсковой атаман Черноморского казачьего войска, председатель международной общественной организации "Доброволец" Вадим Мироненко сказал, что существуют сложности с перевозкой бутилированной воды через границу, но вопрос решается. "Мы обязательно поможем пожилым людям с питьевой водой", - сказал Мироненко. Член Общественной палаты Низам Хапат призвал бизнес оказать содействие в поставках питьевой бутилированной воды на Донбасс. Представитель единого штаба председатель русской общины Абхазии Роман Рязанцев отметил, что ряд организаций Абхазии годами оказывает помощь штабу, и "это все общий вклад в большое дело".

Мироненко вручил родственникам погибших на Донбассе добровольцев из Абхазии Артура Тертеряна и Сергея Торосяна Золотые Георгиевские кресты I степени, которых они удостоились посмертно.