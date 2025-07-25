Люди вышли на улицы в Харькове, Киеве, Днепре, Львове, Николаеве, Одессе и Ужгороде

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Четвертый день подряд на Украине проходят акции протеста из-за закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако 25 июля митинги охватили меньшее количество городов.

Первым отметился Харьков, в котором, по информации издания "Общественное. Новости", у станции метро "Университет" собрались 50 человек. Следующим стал Киев, однако точного количества митингующих СМИ или официальные органы власти не сообщили. В столице протестующие, как и в предыдущие три дня, вновь собрались на площади у театра имени Ивана Франко в центре города, через улицу от которого находится администрация президента Украины. В ходе акции протеста, согласно трансляциям разных СМИ, митингующие выкрикивают "Обеспечить независимость", "Депутатов на работу", "Позор". Также в толпе присутствуют различные плакаты, схожие по содержанию с лозунгами, но на одном из них был призыв к супруге Владимира Зеленского, а именно "Елена, угомони своего "Наполеона".

Впоследствии, по данным украинских СМИ, к акциям протеста присоединились Днепр (ранее - Днепропетровск), Львов, Николаев, Одесса и Ужгород. 24 июля акции протеста прошли в 12 городах Украины, а именно в Киеве, Виннице, Днепре, Житомире, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Тернополе, Харькове и Хмельницком.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к протестам - во многих городах Украины в последние два дня проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собрались более 9 тыс. митингующих.

24 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. В частности, по нему сотрудники СБУ не реже одного раза в два года будут проводить полиграфическую проверку сотрудников НАБУ, САП, а также Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и полиции, имеющих доступ к государственной тайне.