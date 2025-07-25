Трампа не информировали о наличии его имени в документах Эпштейна

Президент США также заявил, что не следит за ситуацией с подругой финансиста Гилейн Максвелл, приговоренной к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отрицает, что его ставили в известность о наличии его имени в бумагах финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и покончил с собой.

"Нет, меня никогда не информировали об этом", - заявил президент во время общения с журналистами в аэропорту Глазго. Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на источники, что министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди еще весной поставила Трампа в известность о том, что его имя фигурирует в документах Эпштейна.

У Трампа также поинтересовались, рассматривает ли он возможность помиловать подругу финансиста Гилейн Максвелл, приговоренную к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. "Мне нечего сказать на этот счет. С ней разговаривает <...> [заместитель генерального прокурора США] Тодд Бланш, я ничего не знаю о том, что они обсуждают, я не слежу за этим", - заявил президент. "Меня многие спрашивают о помиловании, но я считаю, что сейчас не лучшее время, чтобы говорить о помиловании", - добавил он.

Как сообщали американские СМИ, Бланш 25 июля провел вторую за последние несколько дней встречу с Максвелл. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) сообщил, что Максвелл также даст показания членам указанного комитета.

В 2022 году суд в Нью-Йорке приговорил Максвелл, которая является британской подданной, к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Как сообщала прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила для своего любовника будущих жертв, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.