Представитель страны при ООН Кео Чхеа рассчитывает, что члены Совета Безопасности помогут добиться урегулирования ситуации дипломатическим путем

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд и призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа.

"Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньшей армией и без полностью оснащенных ВВС, в нападении на такого большого соседа, как Таиланд? Мы этого не делаем", - сказал дипломат.

По его словам, Камбоджа требует "немедленного и безоговорочного прекращения огня" и призывает к "мирному разрешению споров". Пномпень рассчитывает, что члены Совета Безопасности ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулированию ситуации дипломатическим путем, добавил постпред.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. Посольство России в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.