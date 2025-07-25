Генпрокурор США Тод Бланш провел вторую за последние несколько дней встречу с Гислейн Максвелл

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл предоставила заместителю генерального прокурора США Тоду Бланшу всю известную ей информацию о 100 лицах, имеющих к Эпштейну какое-либо отношение. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на адвоката Максвелл Дэвида Маркуса.

Бланш в пятницу провел вторую за последние несколько дней встречу с Максвелл. По словам Маркуса, его клиентке задали вопросы примерно о "ста разных лицах", и она ответила "на каждый из этих вопросов". "В конце концов правда о случившемся с Эпштейном станет известна", - уверен адвокат.

В 2022 году суд в Нью-Йорке приговорил Максвелл, которая является британской подданной, к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Как сообщала при рассмотрении ее дела прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила для своего любовника будущих жертв, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.