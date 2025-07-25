Премьер Сербии: Белград при нынешнем правительстве не введет санкции против РФ

Руководство балканской республики также не намерено подписывать антироссийские декларации, заявил ранее Джуро Мацут

БЕЛГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Сербия не присоединится к антироссийским санкциям, пока нынешнее правительство находится у власти. Об этом заявил премьер-министр страны Джуро Мацут на заседании, посвященном 100 дням работы кабинета министров.

"Когда речь заходит о внешней политике, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против Российской Федерации", - отметил Мацут.

Ранее премьер-министр Сербии заявлял ТАСС, что руководство балканской республики также не намерено подписывать антироссийские декларации, так как "для Сербии мир и стабильность не имеют альтернативы".

После начала специальной военной операции президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.