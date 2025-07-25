Президент США объяснил это тем, что ветрогенераторы портят внешний вид полей и долин

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам следует отказаться от применения ветроэнергетических установок. Об этом он в пятницу заявил журналистам в аэропорту после прибытия в Глазго.

"Отключите ветрогенераторы. Вы портите свои страны", - отметил глава вашингтонской администрации, говоря о европейских государствах. "Это так грустно. Во время авиаперелета видно, что ветрогенераторы везде, они портят ваши прекрасные поля и долины, из-за них гибнут птицы", - добавил Трамп.

Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что страны ЕС делают ошибку, вкладывая слишком много ресурсов в развитие зеленой энергетики. Он, в частности, подчеркивал, что правительство ФРГ почти довело страну до банкротства своими экспериментами в этой сфере. Трамп отмечал, что его администрация будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в США. В феврале он подписал исполнительный указ о создании национального совета по энергетическому доминированию.

В ходе визита в Шотландию Трамп встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером и представителями ЕС, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Планируется, что американский лидер обсудит с ними вопросы торговли. Трамп будет находиться в Шотландии с 25 по 29 июля.