Народ КНДР разделяет несчастье и горе россиян, отметил лидер страны

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с большим числом жертв при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передает агентство, Ким Чен Ын направил российскому лидеру телеграмму, отметив, что народ КНДР "делит с братским российским народом несчастье и горе". Он выразил глубокие соболезнования президенту России, народу России, семьям погибших. "От всей души желаю, - говорится в телеграмме, - чтобы под вашим руководством правительство и народ России преодолели боль утраты".