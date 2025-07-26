Всемирная конференция по искусственному интеллекту открылась в Шанхае

Выставочные павильоны конференции занимают площадь 70 тыс. кв. м

ШАНХАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Всемирная конференция по искусственному интеллекту начала работу в Шанхае, передает корреспондент ТАСС. В рамках конференции состоится заседание высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом.

Тема конференции этого года - "Глобальная солидарность в эпоху ИИ". В ней принимают участие 800 высокотехнологичных компаний из Китая и других стран. Среди них Alibaba, Baidu, Google, iFLYTEK, Siemens, Tencent, Tesla, Unitree Robotics и другие лидеры сферы хай-тек.

Выставочные павильоны конференции занимают площадь 70 тыс. кв. м. Экспоненты покажут публике более 3 тыс. передовых продуктов, включая 40 крупных языковых моделей, 50 девайсов на базе искусственного интеллекта и 60 роботов.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в 2024 году, заявил, что общий масштаб индустрии технологий, связанных с искусственным интеллектом в Китае, превысил 500 млрд юаней ($70 млрд).

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проводится ежегодно с 2018 года. Эта площадка собирает в Шанхае крупных отраслевых лидеров из сферы искусственного интеллекта. Участие в ней принимают главы крупных компаний, государственные деятели, ученые и эксперты. Они налаживают контакты и обсуждают дальнейшие пути развития и применения технологий ИИ.