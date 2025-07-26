В парламенте нет достаточной поддержки для пересмотра введенных ограничений, добавил политик

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский находится в безвыходном положении, любое новое решение в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не вытянет его из ямы, которую он сам себе вырыл. Такое мнение выразил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"На сегодняшний день у Зеленского нет положительного сценария, можно сказать, что он в безвыходной ситуации. Когда мы говорим, что безвыходных ситуаций не бывает, Зеленский как раз в такой ситуации находится. Поэтому любое решение, которое он будет сейчас принимать, уже не вытянет его из собственноручно выкопанной ямы", - сказал депутат.

По его словам, в парламенте, который по указанию сверху уже ограничил независимость НАБУ и САП, сейчас нет достаточной поддержки для пересмотра решения. "На данный момент в Верховной раде нет единой позиции, нет достаточного количества голосов, чтобы поддержать очередное решение Зеленского", - сказал Дмитрук.

Голосование по законопроекту, который позволяет восстановить независимость бюро и прокуратуры, ожидается 31 июля. По данным источников издания "Страна", депутатов от правящей партии "Слуга народа" инструктировали поддержать проект. Многие законодатели не понимают, почему Зеленский "сдал назад", и не хотят голосовать за возобновление полномочий НАБУ и САП.

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он сообщал о покушениях на него и пытках в Службе безопасности Украины (СБУ). В августе 2024 года ему удалось выехать с Украины.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.