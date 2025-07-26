Число сотрудников NASA уменьшится на 21%

Около 3 870 работников управления согласились принять участие в двух программах сокращения штата

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Руководство Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ожидает, что число его сотрудников уменьшится на 3 870, примерно до 14 тыс. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель космического ведомства Шерил Уорнер.

Она отметила, что в NASA намерены "обеспечить баланс между необходимостью оптимизации и повышения эффективности, а также сохранением возможности в полной мере стремиться к золотому веку в сфере исследования [космоса] и инноваций", включая изучение Луны и Марса. Согласно приведенным Уорнер данным, около 3 870 сотрудников управления (21% общей численности) согласились принять участие в двух программах сокращения штата. В их рамках служащие могут добровольно уволиться при предоставлении им дополнительной платы или на других льготных условиях.

Как уточнила Уорнер, руководство NASA ожидает, что после реализации этих двух программ и при обычной текучке кадров численность сотрудников управления составит около 14 тыс. Представитель ведомства не исключила, что эти оценки изменятся. Она не привела точные сроки увольнения упомянутых служащих.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее начала массовые сокращения в ряде ведомств. В этой работе активно участвовал предприниматель Илон Маск, который до недавнего времени курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.