Союз армян РФ: Карапетяна специально изолировали на фоне выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян мог из личных амбиций убрать предпринимателя, заявил президент организации Ара Абрамян

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян мог из-за личных амбиций специально изолировать российского и армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, которого арестовали на два месяца в Ереване, чтобы не допустить участия бизнесмена в каком-либо формате в предстоящих парламентских выборах в 2026 году. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

"Самвел Карапетян - влиятельный человек, у него есть деньги и [он] мог кого-то поддержать. По моему мнению, Пашинян специально его убрал. Это все связано с его личными амбициями в преддверии предстоящих в 2026 году выборов", - сказал Абрамян. Президент Союза армян России отметил, что Карапетян не делал ничего противозаконного, чтобы оказаться в тюрьме, а до задержания он никогда не занимался политикой и никогда не выступал против властей.

По мнению Абрамяна, начатая премьер-министром Армении кампания против Карапетяна и его бизнеса - незаконная и временная, она призвана лишь запугать народ и "дать сигналы остальным людям, что для него нет красных линий". Как считает Абрамян, Пашинян мог просто пригласить Карапетяна для обсуждения возникших вопросов, но вместо этого премьер-министр пользуется парламентским большинством и "что хочет, то и делает".

Кампания против Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был арестован на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны, периодически проводятся проверки и обыски в других компаниях, принадлежащих бизнесмену.

Пашинян также заявлял, что собирается национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении", если, как он выразился, она не возместит ущерб, причиненный армянскому народу. Дав срок до 21 июня, он не пояснил, о каком ущербе идет речь. Позже Комиссия по регулированию общественных услуг Армении заявила, что оштрафовала на 10 млн драмов (около $26 тыс.) "Электросети" за выявленные нарушения. В компании же заявили ТАСС, что не знают, о каком ущербе идет речь, а власти не предоставили им каких-либо подробностей по этому поводу.

Вскоре после этого на заседании правительства 26 июня Пашинян заявил, что "законопроект по национализации "Электросетей" Карапетяна готов и компания очень быстро перейдет в руки государства". Обсуждения по данной инициативе в законодательном органе начались 1 июля, а уже 3 июля законопроект был принят во втором и окончательном чтении. 8 июля закон подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг Армении возбудила производство в отношении ЗАО "Электрические сети" Карапетяна и назначила Романоса Петросяна, члена правления партии Пашиняна "Гражданский договор", временным управляющим компанией.