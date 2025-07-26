Глава движения "Другая Украина" напомнил о своих словах "про правительство мародеров и ликвидаторов" в стране

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Послом Украины в США может стать "бесцветная и вороватая мышь" Ольга Стефанишина, которая умеет "делиться". Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Серую мышь [посла Украины в США Оксану] Маркарову, которая работала на демократов, заменит бесцветная и вороватая Стефанишина, которая уверяет в своей верности республиканцев", - сказал политик. На его взгляд, "в кадровой политике [Владимиру] Зеленскому важно, чтобы его никто не затмил, а потому он выбирает людей серых, невзрачных и невнятных, на фоне которых он надеется выглядеть "героем нашего времени". "Он (Зеленский - прим. ТАСС) боится людей ярких, но еще более боится профессионалов, поскольку на их фоне выглядит полным ничтожеством и бездарью. Поэтому его окружают серые вороватые мыши, которые растаскивают остатки страны по частям", - пояснил глава движения "Другая Украина".

Медведчук напомнил о своих словах "про правительство мародеров и ликвидаторов" на Украине. По его мнению, "Стефанишина подходит под такие критерии более всего, ведь против нее возбудили уголовное дело за коррупционные действия, как раз на предмет присвоения арестованных активов". "А присваивать активы и делится ими с кураторами из США и есть работа нового правительства и преступной власти Зеленского в целом. Так что все логично", - считает политик.

"Но главной звездой должен оставаться Зеленский, и это не обсуждается", - уверен глава движения "Другая Украина". По словам Медведчука, Зеленскому "важно не управлять страной, а блистать на международном уровне, а страдания украинского народа от его преступной политики его совершенно не интересуют".

Политик также убежден, что "ни Стефанишина, ни кто-нибудь еще с задачей наладить равноправные отношения с США не справятся". "Слишком много должна Украина Зеленского, сколько долгов не отдавай, а все равно будет мало, нет никакой реальной возможности их покрыть", - объяснил он.

"Можно посылать в Вашингтон нового посла, но Зеленский не в состоянии создать новую политическую ситуацию. Он навсегда застрял во времени и подвесил в ожидании неизвестно чего украинский народ", - полагает глава движения "Другая Украина". Он подчеркнул: "Выход может быть только кардинальным - ликвидация киевского режима и суд над политическими преступниками".

Кандидатура посла Украины в США

17 июля Зеленский сообщил, что Киев предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции - министра юстиции, на должность посла в США, идет согласование. До получения агремана от Вашингтона она назначена на должность специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

Ранее ожидалось, что Стефанишина, которая курировала вопросы евроинтеграции, отправится послом в ЕС. В начале июня она оказалась в центре коррупционного скандала, когда в местных СМИ появилась информация, что управление ценными арестованными на Украине активами переходит "связанным со Стефанишиной людям", в том числе ее бывшему мужу. Она отрицала связи с бывшим мужем и его бизнесом. Однако 16 июля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело против Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением. Ей грозит до шести лет тюрьмы.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.