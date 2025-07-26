Еще больше опасений испытывают власти в преддверии парламентских выборов, запланированных на 28 сентября выборов в парламент, которые правящая партия, судя по опросам, проигрывает

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Усиленные наряды полиции по указанию властей препятствуют движению по дорогам в Кишинев участников митинга, который проводит блок левых сил, созданный Партией социалистов, Партией коммунистов, а также формированиями "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон, сопроводив запись видеокадрами, на которых видно, что правоохранители подвергают проверке автобусы с протестующими. Он назвал эти действия беззаконием и возложил ответственность за них на правительство, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Майю Санду.

"Полиция организовала фильтры на всех дорогах, ведущих в Кишинев, проводит проверки и препятствует передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане едут на сегодняшний митинг оппозиции в центре столицы. Власть ПДС боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата. Хочу вам сообщить, что так же, как сегодня нас документирует политическая полиция, мы фиксируем действия тех, кто стоит за этими злоупотреблениями. Ответственность неизбежна. И она наступит быстрее, чем многие из них думают", - отметил Додон. Ранее он сообщил, что в марше по главной улице столицы и митинге, который пройдет вблизи резиденции президента, планируется участие более 10 тысяч человек. Организаторы планируют обозначить на нем программу блока на предстоящих 28 сентября выборах в парламент.

В 2022 году в Молдавии начались протесты из-за жесточайшего кризиса в экономике и 30-процентной инфляции. Осенью прошлого года власти организовали в день президентских выборов референдум о вступлении в ЕС, который провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Также Санду проиграла выборы внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Властям удалось получить перевес за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция объявила выборы и плебисцит сфальсифицированными и отказалась признавать их итоги.

Еще больше опасений испытывают власти в преддверии парламентских выборов, запланированных на 28 сентября выборов в парламент, которые правящая партия, судя по опросам, проигрывает. Полномочия главы государства ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.