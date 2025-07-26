Колонны демонстрантов под флагами Молдавии и партийными флагами двигаются по главным улицам города к центру, где состоится митинг

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч человек принимают участие в демонстрации, организованной в Кишиневе объединившимися в предвыборный блок молдавскими Партией социалистов, Партией коммунистов, партией "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, экс-премьером Василием Тарлевым и бывшей главой Гагаузии Ириной Влах. Об этом корреспонденты ТАСС сообщили в пресс-службе одного из организаторов мероприятия - Партии социалистов.

Колонны демонстрантов под флагами Молдавии и партийными флагами двигаются по главным улицам Кишинева к центру, где состоится митинг. Люди скандируют: "Молдавия имеет будущее", "За суверенную Молдавию", "За справедливость", "В единстве наша сила", "Молдавия - нейтральное государство", передает с места события корреспондент ТАСС. Ранее Додон сообщил, что усиленные наряды полиции Молдавии по указанию властей задерживают на дорогах по направлению в Кишинев участников протеста. Он назвал эти действия беззаконием и возложил ответственность за них на правительство, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Майю Санду.

Додон рассказал в интервью ТАСС, что блок, который создали левые партии, во внешней политике выступает за восстановление отношений с Россией и за сбалансированное, отвечающее национальным интересам партнерство со всеми странами. Новому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Лидеры блока отмечают, что объединение левоцентристской оппозиции позволит оправдать ожидания примерно 50% избирателей. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей партии не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте может быть поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива", а также Наша партия. Ранее Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа", который также выступает за восстановление сотрудничества с Россией, которое пытается разорвать Санду и правительство, сформированное ее правящей партией.

Протесты оппозиции

В 2022 году в Молдавии начались протесты из-за жесточайшего кризиса в экономике и 30-процентной инфляции. Осенью прошлого года власти организовали в день президентских выборов референдум о вступлении в ЕС, который провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Также Санду проиграла выборы внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, которого выдвинули социалисты. Властям удалось получить перевес за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция объявила выборы и плебисцит сфальсифицированными и отказалась признавать их итоги.

Еще больше опасений испытывают власти в преддверии парламентских выборов, запланированных на 28 сентября выборов в парламент. Полномочия президента в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.