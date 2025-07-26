Среди атакованных целей военные перечислили "террористические отряды, боевые туннели, военные здания, позиции для ведения противотанкового огня", а также "схроны оружия"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июля. /ТАСС/. Израильские военно-воздушные силы за сутки нанесли удары по 100 военным целям радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За сутки военно-воздушные силы нанесли удары по 100 террористическим целям по всему сектору Газа", - говорится в заявлении.

Среди атакованных целей военные перечислили "террористические отряды, боевые туннели, военные здания, позиции для ведения противотанкового огня", а также "схроны оружия".

ЦАХАЛ "продолжит действовать для устранения любой угрозы гражданам Израиля и солдатам", заверили в армейском ведомстве.