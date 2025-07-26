По данным журнала, наблюдаемое ранее негативное отношение к партии "превращается в бездонную ненависть"

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Представители партии "Зеленые" все чаще сталкиваются с угрозами и оскорблениями в германской федеральной земле Тюрингия и вынуждены отказываться от партийной деятельности. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо двух местных политиков из города Гота руководству партии.

"Это письмо - отчаянный призыв о помощи, потому что мы больше не знаем, что делать", - говорится в письме Маттиаса Кайзера и Феликса Кальбе. "Все больше членов партии отказываются от активной партийной жизни. Все больше членов партии осознают, что быть "зеленым" в Тюрингии означает столкнуться с препятствиями в профессиональной и повседневной деятельности. Страх начинает распространяться", - приводит Der Spiegel выдержки из письма, датированного 16 июля.

Кайзер и Кальбе подчеркнули, что представителям их партии становится все труднее проявлять политическую активность на местном уровне. Они утверждали, что состоять в партии "Зеленые" за пределами крупных городов Тюрингии становится опасно. По их словам, наблюдаемое ранее негативное отношение к "зеленым" "превращается в бездонную ненависть". Во время прошлых избирательных кампаний 2024 года оскорбления и плевки на улицах были "нормой", указывается в статье.

В 2025 году, как пояснили политики, ситуация "еще больше обострилась". Так, 20 февраля, незадолго до досрочных парламентских выборов в ФРГ, было совершено нападение на офис партии "Зеленые". Кроме того, по их словам, имели место нападения на представителей партии. Авторы письма обвинили земельные власти в бездействии и призвали принять меры. Кайзер и Кальбе обратились к федеральному руководству партии с просьбой о помощи, в противном случае они отметили, что могут отказаться от присутствия партии в восточных федеральных землях Германии, резюмирует Der Spiegel.

На прошедших 1 сентября выборах в ландтаг Тюрингии огромного успеха добились скептически настроенные в отношении поддержки Украины партии ФРГ - "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW). На выборах в Тюрингии АдГ одержала уверенную победу, набрав 32,8% голосов, и впервые в своей истории заняла первое место на земельных выборах ФРГ. На втором месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6% голосов. Третью строку заняла партия BSW, она заручилась поддержкой 15,8% избирателей, далее следует Левая партия (13,1% голосов). СДПГ также прошла в парламент, но набрала лишь 6,1% голосов. "Зеленые" не прошли в ландтаг с 3,2% голосов, как и Свободная демократическая партия (СвДП), которая набрала лишь 1,1%.