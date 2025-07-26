По данным телеканала, автомобили пересекли границу с анклавом через КПП "Зиким" и "Керем-Шалом"

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Еще 117 грузовиков с гуманитарной помощью из Египта въехали в сектор Газа в пятницу. Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, автомобили пересекли границу с анклавом через КПП "Зиким" и "Керем-Шалом". Данных о том, какую именно разновидность гуманитарных грузов доставила данная партия грузовиков, не приводится.

Накануне губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир рассказал в беседе с ТАСС, что в ночь на пятницу грузовики с гуманитарной помощью из Египта пересекли границу сектора Газа. Как утверждал "Аль-Кахира аль-Ихбария", за это время в анклав въехал 161 грузовик с мукой, детским питанием и иными продуктами питания.

Мугауир также сообщил, что помощь поступает в Газу не в рамках соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем, а в результате усилий египетского руководства. Чиновник добавил, что автомобили с гуманитарной помощью преимущественно доставили в анклав продукты питания, включая муку. По его словам, "это было сделано для того, чтобы спасти жителей Газы от голода, от которого они уже страдают на фоне острой нехватки продовольствия".

С 2 марта 2025 года в сектор Газа перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу Фонду гуманитарной помощи Газе фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава.