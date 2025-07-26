По данным новостного портала, инцидент произошел на шоссе в окрестностях города Тир

БЕЙРУТ, 26 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю, которым управлял один из членов шиитской милиции "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24. По его информации, инцидент произошел на шоссе в окрестностях города Тир на юге Ливана, шиитский боец скончался на месте от полученных ранений.

25 июля в городе Бинт-Джбейль при атаке израильского беспилотника был ликвидирован полевой командир "Хезболлах", отвечавший за военные операции на восточном участке границы.

24 июля истребители израильских ВВС нанесли серию массированных ударов по наземным целям в окрестностях городов Джеззин и Набатия, расположенных к северу от реки Литани. Атаке подверглись предполагаемые подземные укрытия, командные пункты и склады шиитских отрядов. Сведений о пострадавших среди мирных жителей от местных властей не поступило.

15 июля при налете израильских самолетов на базу шиитской милиции "Хезболлах" на северо-востоке Ливана погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе семь граждан Сирии. Военный объект, по которому были нанесены удары, был расположен в ущелье в окрестностях города Хермель.

Ранее министр информации республики Пол Моркос привел данные, согласно которым Израиль 2 740 раз нарушил режим прекращения огня, вступивший в силу на юге Ливана 27 ноября 2024 года. Жертвами израильских авианалетов и обстрелов стали 196 человек, еще 485 получили ранения.