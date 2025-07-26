Орбан: Венгрия останется в стороне от конфликта на Украине даже при эскалации

Премьер-министр Венгрии отметил, что "необходимо быть неуязвимыми" и поддерживать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Венгрия допускает возможность эскалации военного конфликта на Украине и его распространение на территорию Европы, но в любом случае намерена остаться от него в стороне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

"Если [в Европе] начнется война, то давайте не будем вмешиваться в нее", - сказал глава правительства, речь которого транслировал телеканал М1.

В связи с этим он перечислил условия, которые позволят Венгрии "оставаться в стороне от войны". По его словам, во-первых, "необходимо быть неуязвимыми" и поддерживать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы. Парадоксально, но у Венгрии сложились хорошие отношения с США, Россией, Китаем, Индией, Турцией, но только не с лидерами Евросоюза в Брюсселе, которые "не желают успехов нынешнему венгерскому правительству", посетовал Орбан.

Во-вторых, продолжил он, Венгрия будет укреплять свою безопасность и обороноспособность, развивая в этих целях вооруженные силы и военную промышленность. Третье условие - "устойчивость к кризисам", то есть способность обеспечить нормальную работу промышленности, энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.

Кроме того, Орбан упомянул о развитии человеческих ресурсов, в том числе с помощью совершенствования системы образования, а также сохранение экономического нейтралитета, который предусматривает налаживание деловых отношений как с союзниками на Западе, так и с партнерами на Востоке. Премьер рассчитывает, что такой подход позволит его правительству сохранить политическую стабильность в стране даже в условиях военного конфликта, продолжающегося в непосредственной близости от ее границ.