Дипломатический источник в Дамаске прокомментировал переговоры с израильской стороной в Париже

БЕЙРУТ, 26 июля. /ТАСС/. Сирийское государство привержено защите целостности своей территории и отвергает попытки раздела страны в результате израильского вмешательства. Об этом заявил дипломатический источник в Дамаске, комментируя переговоры с израильской стороной, состоявшиеся на этой неделе в Париже при посредничестве США.

"Диалог делегации МИД и Службы общей разведки Сирии с израильскими представителями был откровенным и ответственным, - указал источник, слова которого приводит телеканал Al-Ikhbariya. - Наша делегация категорически отвергла незаконное израильское военное присутствие и попытки использовать отдельные слои сирийского общества в проектах по разделу страны".

Как сообщил источник, сирийская делегация подчеркнула, что южная провинция Эс-Сувейда, где 13-19 июля происходили вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны друзов, является неотъемлемой частью Сирии, и ее статус "не может быть изменен под каким-либо предлогом, поскольку это грозит фрагментацией государства и разжиганием межконфессиональной розни".

Источник также утверждал, что на переговорах обсуждалась возможность возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. "Сирийская сторона выдвинула требование о немедленном выводе израильских войск с позиций, на которые они недавно выдвинулись", - указал он.

В Париже 25 июля состоялась встреча министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро с главой МИД в переходном сирийском правительстве Асаадом аш-Шейбани и спецпредставителем США на Ближнем Востоке Томом Барраком. Франция и США выразили поддержку усилиям новых властей Сирии "в обеспечении политического переходного процесса, а также национального примирения, особенно на северо-востоке Сирии и в провинции Эс-Сувейда".