Темой съезда СМИ и аналитических центров организации заявлено "продвижение "шанхайского духа", совместное создание прекрасного дома"

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Порядка 400 представителей 200 организаций из стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принимают участие в форуме СМИ и аналитических центров ШОС в китайском городе Чжэнчжоу (центральная провинция Хэнань). Об этом сообщило агентство Xinhua.

"В мероприятии принимают участие порядка 400 представителей около 200 ведущих СМИ, аналитических центров и правительственных учреждений стран ШОС, а также международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.

Темой форума, проходящего с 23 по 27 июля, заявлено "продвижение "шанхайского духа", совместное создание прекрасного дома". На мероприятии выступили генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный директор агентства Xinhua Фу Хуа. В ходе двухсторонней встречи главы двух агентств обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и взаимного партнерства в информационном обеспечении развития российско-китайских отношений.