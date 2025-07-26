Целью сотрудничества называется поддержание "стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах на десятилетия вперед с использованием оборонной сферы как двигателя экономического роста"

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Великобритания и Австралия подписали двустороннее соглашение о партнерстве в области строительства и эксплуатации атомных подводных лодок, рассчитанное на 50 лет. Об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.

Подпись под документом поставили глава ведомства Джон Хили и его австралийский коллега Ричард Марлз. Как отмечается в коммюнике, соглашение "обеспечит всестороннее сотрудничество в области проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплуатации подводных лодок класса SSN-AUKUS".

Договоренность основывается на трехстороннем партнерстве между правительствами Австралии, Великобритании и США (AUKUS).

Главной целью двустороннего соглашения называется поддержание "стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах на десятилетия вперед с использованием оборонной сферы как двигателя экономического роста".

Ранее американские официальные лица заявляли, что Вашингтон оценивает целесообразность сохранения альянса, чтобы гарантировать соответствие инициативы, согласованной предыдущей администрацией, внешнеполитическим приоритетам президента Дональда Трампа. Портал Nikkei Asia 16 июля сообщил о планах замглавы Минобороны США Джона Но посетить Австралию для проведения переговоров о параметрах взаимодействия в рамках AUKUS.

Трехстороннее военное партнерство AUKUS было создано в 2021 году и предусматривает, в частности, строительство для Австралии атомных подлодок и ряд других совместных военных разработок.

Как заявляли в Лондоне в преддверии подписания сделки, она должна создать новые экспортные возможности на уровне £20 млрд ($27 млрд) в ближайшие 25 лет.