США не будут вести торговые переговоры со странами до окончания боевых действий, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Камбоджи и Таиланда выразили готовность немедленно встретиться для обсуждения прекращения огня.

"Они согласились немедленно встретиться и быстро выработать режим прекращения огня и в конечном итоге мир", - написал он на своей странице в Truth Social.

Трамп предупредил, что США не будут вести торговые переговоры с Таиландом и с Камбоджей, пока стороны не прекратят боевые действия.

Ранее американский лидер сообщил, что провел телефонные разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем.