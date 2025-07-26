Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

В ЦАХАЛ сообщили, что планируется организация специальных гуманитарных коридоров для безопасного передвижения конвоев ООН

ДОХА, 26 июля. /ТАСС/. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) планирует восстановить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху вечером 26 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Руководить процессом будут Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях и Военно-воздушные силы государства, уточняется в заявлении.

"Операция по воздушному сбросу гуманитарной помощи будет идти в координации с гуманитарными организациями и ЦАХАЛ" - сообщили израильские военные.

В объявлении также говорится о принятии решения по организации специальных гумкоридоров для безопасного перемещения конвоев Организации Объединенных Наций.