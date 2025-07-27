Госсекретарь Соединенных Штатов не исключил и собственного участия в выборах

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать кандидатом на пост главы государства на выборах в 2028 году. Такое мнение выразил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Я думаю, Джей Ди был бы отличным кандидатом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Рубио также спросили, не планирует ли он сам претендовать на президентский пост в 2028 году. "Никогда не знаешь, что уготовило будущее. Ничего не исключено", - ответил он, добавив, что в настоящий момент полностью сконцентрирован на своей работе в Госдепартаменте. "Я хочу заниматься этой работой до тех пор, пока президент позволит мне это делать. <...> Полагаю, если я буду занимать этот пост, пока [Трамп] является президентом, и мы будем работать в том же темпе, как и в последние шесть месяцев, я смогу сказать, что отлично послужил своей стране, и буду доволен, если это станет пиком моей карьеры", - заключил Рубио.

Ранее портал Semafor сообщил, что Вэнс и Рубио рассматриваются как наиболее вероятные кандидаты на выдвижение на пост президента и вице-президента от республиканцев на выборах в 2028 году. При этом, как указало издание, Рубио, который не только возглавляет Госдепартамент, но и исполняет обязанности помощника американского лидера по национальной безопасности, обладает амбициями стать президентом США.