Также в списке главных целей спецпосланник президента США указал заключение долгосрочного мира на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что хотел бы достичь урегулирования по Украине и долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Дональда Трампа.

В интервью телеканалу Fox News Уиткоффа спросили, что стало бы достойным завершением его пребывания на посту спецпосланника по истечении президентского срока Трампа через три с половиной года.

"Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор, потому что это должно произойти, - ответил он. - Если мы расширим Авраамовы соглашения, если мы добьемся прочного мира в Газе, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> я думаю, это будет главными достижениями".