С 1 августа они смогут служить в подразделениях ядерной, биологической и химической защиты, сообщило информационное агентство Kyodo

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Японии отменило последние ограничения на прием женщин в вооруженные силы страны. Теперь с 1 августа они смогут служить даже в подразделениях ядерной, биологической и химической защиты, сообщило информационное агентство Kyodo. Военное ведомство объяснило свой шаг повышением там мер безопасности.

Подразделения ядерной защиты используются для дезактивации в том числе районов, зараженных в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года. Там остро не хватает персонала, и привлечение женщин позволит решить эту проблему, полагают в Минобороны. Для обеспечения личной безопасности, как утверждается, они получат особое защитное обмундирование и будут передвигаться в специально оснащенных автомобилях.

Японское Минобороны с 1993 года расширяет присутствие женщин в вооруженных силах. Теперь они могут пилотировать военные самолеты, служить в боевых армейских частях и на кораблях ВМС, включая подводные лодки.