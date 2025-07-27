На борту находился жизненно важный гуманитарный груз, сообщил катарский телеканал

ДУБАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Израильская армия задержала корабль "Флотилии свободы", попытавшийся прорвать блокаду сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление "Флотилии свободы".

По его данным, судно "Хандала", на борту которого находился 21 активист из 12 стран, было насильственно перехвачено израильскими военными в международных водах примерно в сорока морских милях (около 74 км) от побережья Газы. "Безоружная лодка перевозила жизненно важный груз, когда на ее борт поднялись израильские военные, ее экипаж был задержан, а груз захвачен. Перехват произошел в международных водах в нарушение международного морского права", - говорится в сообщении "Флотилии свободы". "Хандала" пыталась доставить гуманитарный груз для голодающих палестинцев в Газе, в том числе детское питание, подгузники, продовольствие и лекарства, отметила Al Jazeera.

Палестинское движение ХАМАС осудило перехват Израилем судна с гуманитарной помощью и призвало ООН не оставить без внимания "пиратское преступление". "Мы возлагаем на правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху ответственность за безопасность активистов и призываем к продолжению походов до тех пор, пока блокада не будет прорвана", - говорится в заявлении ХАМАС.

"Флотилия свободы", сформированная в прошлом году борцами за мир из нескольких стран, противостоит израильской блокаде сектора Газа и периодически предпринимает попытки доставить гуманитарную помощь палестинцам.

В мае этого года корабль "Флотилии свободы" был атакован израильским беспилотником у побережья Газы при попытке прорвать израильскую блокаду палестинского анклава. В результате удара на судне возник пожар.

2 марта Нетаньяху заявил о приостановке гуманитарных поставок в сектор Газа и закрытии всех контрольно-пропускных постов.