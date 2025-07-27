Среди жертв было 42 человека, ожидавших распределения гумпомощи, сообщил телеканал

ДУБАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Более 70 палестинцев были убиты за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В субботу убили по меньшей мере 71 человека, в том числе 42 ожидавших распределения гуманитарной помощи, в то время как еще 5 палестинцев умерли от голода, указывает телеканал.

По его данным, в числе погибших в результате атак беспилотников - пять человек, укрывавшихся в палатке в районе Эль-Маваси в городе Хан-Юнис на юге анклава. Правительство еврейского государства объявило Эль-Маваси "безопасной зоной" и вынудило сотни тысяч палестинцев переселиться туда, однако израильские военные регулярно совершают смертоносные нападения на перемещенных лиц, укрывающихся в переполненных палатках, отмечает Al Jazeera. В городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора были убиты еще четверо палестинцев, по чьей палатке также нанес удар БПЛА.