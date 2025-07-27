Боевые действия ограничат с 10:00 мск до 20:00 мск

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в гуманитарных целях в некоторых районах сектора Газа ежедневной тактической паузы в военных действиях с 10:00 мск до 20:00 мск.

"В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках продолжающихся усилий Армии обороны Израиля по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, с сегодняшнего дня (27 июля - прим. ТАСС) с 10:00 до 20:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) будет объявлена локальная тактическая пауза в военных действиях в гуманитарных целях", - говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

"Пауза будет действовать ежедневно до дальнейшего уведомления в районах, где Армия обороны Израиля не ведет операции: Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа", - добавили в пресс-службе.

В армии также указали, что "с 06:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения через сектор Газа". В пресс-службе отметили, что эти решения "были согласованы с ООН и международными организациями".

"Армия обороны Израиля продолжит поддерживать гуманитарные усилия, а также продолжающиеся маневры и наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить израильское гражданское население", - заверили в пресс-службе, отметив, что ЦАХАЛ "готов по мере необходимости расширять масштабы этой деятельности".