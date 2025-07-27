Auterion поставит Украине более 30 тыс. мини-компьютеров для управления БПЛА

Глава фирмы Лоренц Мейер отметил, что цели по-прежнему будут выбирать люди

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Американская компания Auterion поставит на Украину 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава фирмы Лоренц Мейер в интервью британской газете Financial Times.

"Мы отправили тысячи [таких систем]. Теперь мы отправим десятки тысяч, - сказал он. - То, что мы предлагаем, - это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлением роя [беспилотников] на основе ИИ". При этом Мейер добавил, что цели по-прежнему будут выбирать люди.

По его словам, в основе комплектов лежат миниатюрные компьютеры Skynode, которые способны превратить беспилотники с ручным управлением в "системы вооружения на базе искусственного интеллекта". Мейер заявил, что такие системы невозможно заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, они могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 км.

Как указало издание, комплекты будут поставлены на Украину до конца года в рамках нового контракта Auterion с Пентагоном на сумму около $50 млн.