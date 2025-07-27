Шанхай построит 5 тыс. км дорог для автономного вождения к 2027 году

Правительство города также хочет добиться, чтобы 90% новых автомобилей, регистрируемых в мегаполисе, были оснащены функциями автономного вождения L2 и L3

ШАНАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Шанхайское правительство намеревается к 2027 году построить 5 тыс. км дорог для автомобилей с автономным вождением четвертого уровня (L4). Об этом говорится в докладе, опубликованном на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

В шестиуровневой системе автономного вождения (от 0 до 5) L4 подразумевает высокий уровень автономности в определенных условиях и минимальное участие водителя в управлении транспортным средством. Как ожидается, к 2027 году такие автомобили совершат более 6 млн поездок на дорогах Шанхая.

Правительство города также хочет добиться, чтобы 90% новых автомобилей, регистрируемых в мегаполисе, были оснащены функциями автономного вождения L2 (частичная автоматизация с постоянным присутствием водителя) и L3 (автономность с участием водителя в сложных условиях).

План предполагает расширение зон для автономного вождения: обеспечение полного охвата в районе Пудун и постепенное открытие других районов, таких как Фэнсянь и Миньхан.

В конце апреля 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в мегаполис заявил, что Шанхай должен превратиться в глобальный центр научно-технических инноваций.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае в этому году проходит 26-28 июля. Она проводится ежегодно с 2018 года. Эта площадка собирает в Шанхае крупных отраслевых лидеров в сфере искусственного интеллекта. Участие в ней принимают главы крупных компаний, государственные деятели, ученые и эксперты. Они налаживают контакты и обсуждают дальнейшие пути развития и применения технологий искусственного интеллекта.