Больше половины объема поставок пришлось на Польшу

ГОНКОНГ, 27 июля. /ТАСС/. Экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Тайваня вырос с начала года почти на 749% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до $11,89 млн. Как сообщает информационный портал Focus Taiwan, с января по июнь остров экспортировал БПЛА в различные страны мира, в том числе в Европу.

По его информации, больше половины от общего объема экспорта - порядка 54% - пришлось на Польшу, которая приобрела тайваньских беспилотников на $6,48 млн. США стали вторым по величине покупателем, импортировав БПЛА на $1,55 млн. Германия заняла третье место с общим объемом закупок в $1,46 млн.

В сентябре 2024 года был сформирован Тайваньский альянс по развитию международного бизнеса в сфере беспилотных летательных аппаратов (TEDIBOA), объединяющий более 120 участников. Объединение специализируется на производстве дронов, разработке модулей и аккумуляторов для них, а также выпуске наземного оборудования.

Поставляемые островом БПЛА используются в военных целях - для охраны границ, мониторинга территории и защиты от беспилотников, а также в гражданских - в сельском хозяйстве, для инспекции инфраструктуры или городского наблюдения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.