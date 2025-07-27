Президент республики отметил, что с 1 июля Белград не экспортировал "ни одного патрона"

БЕЛГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Сербия не намерена вводить санкции против Российской Федерации и продолжит проводить независимую и принципиальную внешнюю политику, которая поддерживается гражданами республики. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич во время визита в новый Центр паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии в Батайнице.

"Министр Старович выразился немного иначе. Хотя, безусловно, он говорил неосторожно. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ с нетерпением ждут повода, чтобы упрекнуть Сербию, и жаль, что у нас есть немало людей на внутренней политической сцене, которые скорее бросятся защищать русских, чем когда-либо стали бы защищать Сербию. Должен всех их разочаровать. Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации", - отметил Вучич, комментируя заявление министра по вопросам европейской интеграции страны Неманьи Старовича австрийскому агентству APA о том, что Белград якобы будет готов ввести санкции после вступления в Евросоюз.

"Мы проводим свою политику, и она основана на принципах, а не на том, нравится ли нам что-то или удобно ли нам это в тот или иной момент. Мы продолжим проводить свою политику, которая была принципиальной и до сих пор показала свою правильность. Эту политику никто не любил ни на Западе, ни на Востоке, но ее поддерживают граждане Сербии, потому что это политика независимого и суверенного государства ", - подчеркнул сербский лидер.

Президент также сообщил, что с 1 июля страна не экспортировала "ни одного патрона", и подчеркнул, что Сербия строго следит за тем, чтобы ее не могли обвинить в содействии эскалации военных конфликтов. Вместе с тем он признал, что эти меры создают серьезные трудности для сербских предприятий оборонной промышленности. "Мы не позволим крупным игрокам использовать нас в своих целях. Наша позиция остается неизменной, санкций не будет", - заключил глава государства.

Премьер-министр страны Джуро Мацут ранее подчеркивал, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям, пока нынешнее правительство находится у власти.

После начала специальной военной операции президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.