МИД Малайзии: лидеры Таиланда и Камбоджи проведут переговоры 28 июля

Министр иностранных дел государства Мохамад Хасан также добавил, что ожидает телефонного звонка от американского госсекретаря Марко Рубио, поскольку США выразили готовность быть посредниками

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Лидеры Таиланда и Камбоджи Пхумтхам Вечаячай и Хун Манет в понедельник проведут переговоры в Малайзии после того, как 24 июля на границе двух стран произошли вооруженные столкновения между военными. Об этом заявил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан.

"У меня была возможность поговорить с министрами иностранных дел как Таиланда, так и Камбоджи. Они согласны с тем, что никакая другая страна не должна быть вовлечена в этот вопрос. Они полностью доверяют Малайзии и попросили меня быть посредником", - приводит агентство Bernama слова министра.

Он также добавил, что ожидает телефонного звонка от госсекретаря США Марко Рубио, поскольку США выразили готовность быть посредниками. "Однако я считаю, что лучше, если сначала Малайзия выступит посредником, поскольку это внутреннее дело АСЕАН, и Малайзия как председатель АСЕАН должна играть эту роль", - добавил министр.

Отношения Камбоджи и Таиланда начали стремительно ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

24 июля на границе двух стран вспыхнули новые вооруженные столкновения в приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей, вопрос о принадлежности территорий вокруг которых Камбоджа в начале июня 2025 года передала для юридического урегулирования в Международный суд ООН. Таиланд выразил свое несогласие с таким шагом Камбоджи.