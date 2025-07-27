Неманья Старович отметил, что за евроинтеграцию высказываются 46% опрошенных

БЕЛГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Против вступления Сербии в Европейский союз выступает 44% граждан страны, за евроинтеграцию высказываются 46% опрошенных, сообщил министр по делам европейской интеграции Сербии Неманья Старович.

"Несмотря на то, что процесс длится долго, у нас по-прежнему сохраняется относительное большинство граждан, поддерживающих европейский путь Сербии", - приводит слова Старовича агентство Танюг.

Согласно исследованию Центра свободных выборов и демократии (CeSID), на которое ссылается Старович, 53% опрошенных не ожидают для себя личной пользы от вступления страны в ЕС, а почти 80% считают, что процесс евроинтеграции движется слишком медленно. Чуть менее половины респондентов (47%) уверены, что Сербия так и не станет частью Евросоюза.

Тем не менее, по словам министра, правительство продолжает работу по выполнению реформ в рамках переговорного процесса. Ближайшая возможность для открытия следующего кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, ожидается в конце сентября.

Президент Сербии Александар Вучич ранее признал, что уровень общественной поддержки вступления страны в Европейский союз за последние два десятилетия снизился вдвое - с 80% до 40%. Он подчеркнул, что это падение связано не с влиянием акторов извне, а с внутренними факторами.

Председатель комитета Народной скупщины (парламента) по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич ранее в беседе с корреспондентом ТАСС заявлял, что продвижение Сербии в направлении Евросоюза отражает не стремления граждан, а личные интересы властей, которые получают от этого политические и финансовые выгоды. По его словам, "понимание в парламенте, что евроинтеграция зашла в тупик, давно есть".

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.